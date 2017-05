No desespero, último rinoceronte branco do norte macho entra no Tinder para salvar espécie

Um solteiro mais que cobiçado foi flagrado nas redes sociais no desespero para arrumar um encontro. O nome dele é Sudan. Ele é o último rinoceronte macho da espécie branco do norte ainda vivo e entrou para o aplicativo de paquera Tinder em busca de uma parceira para salvar a sua espécie.

A ação faz parte da campanha "O solteiro mais cobiçado do mundo", uma parceria lançada pelo aplicativo de encontros e pela ONG OI Pejeta Conservancy, que planeja arrecadar U$S 9 milhões para serem usados em métodos de reprodução da espécie antes que seja tarde demais.

Aos 43 anos, Sudan traz no seu perfil no Tinder algumas informações, como, por exemplo, que ele é o último macho vivo no planeta e que ele "funciona bem sob pressão". Quando os usuários dão "match" com o animal, eles são redirecionados para uma página onde podem fazer uma doação.

"Não tenho intenção de ser atirado demais, mas o destino da espécie literalmente depende de mim", diz o perfil no Tinder.

Sudan e as duas últimas fêmeas vivas da espécie não conseguem se reproduzir naturalmente devido a problemas que incluem a idade avançada. Por isso, a campanha visa levantar fundos para métodos reprodutivos, incluindo fertilização in-vitro.

"Essa é a última opção para salvar a espécie depois de todas as tentativas de reprodução se tornarem inúteis", disse ao "Daily Mail" Richard Vigne, diretor executivo do projeto de conservação.