No Brasil, Macri defende aproximação com o México

Brasil, Argentina e os demais países do Mercosul devem aproveitar o momento atual para investir em novos acordos comerciais, especialmente com a União Europeia e o México, afirmaram ontem os presidentes Michel Temer e Mauricio Macri, durante visita do chefe de Estado argentino a Brasília.“A União Europeia mostra maior interesse em um acordo agora e temos de estar p...