Netanyahu critica secretário

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, criticou ontem o discurso do secretário de Estado dos EUA, John Kerry, sobre o Oriente Médio, dizendo que a fala foi “enviesada contra Israel” e que se focou de forma “obsessiva” nos assentamentos israelenses. Em comunicado divulgado pelo gabinete do premiê, ele disse que o discurso “mal tocou na raiz do conflito - a o...