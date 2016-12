Neta da rainha Elizabeth II perde bebê durante a gravidez

A neta da rainha Elizabeth II da Inglaterra, Zara Tindall, e seu marido, o ex-jogador de rúgbi Mike Tindall, revelaram neste sábado (24) que ela perdeu durante a gravidez o segundo filho do casal, que seria o sexto bisneto da monarca.

Os dois se casaram em 2011 e tem uma filha de quase 3 anos. No fim de novembro, anunciaram o nascimento do segundo filho. Um porta-voz indicou em comunicado sobre a "triste perda" e pediu respeito a privacidade da família no momento difícil.

Mia, primeira filha do casal, nasceu quase seis meses depois do príncipe George, primeiro filho dos duques de Cambridge, William e Kate, e terceiro na linha de sucessão ao trono.