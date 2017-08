Nasce 3º filho de Kim Jong-un, diz serviço de inteligência

(ANSA) - Nasceu o terceiro filho do líder norte-coreano, Kim Jong-un, de acordo com dados coletados por agências de inteligência de Seul e divulgados hoje (29) diante de uma comissão parlamentar.

A esposa do ditador, Ri Sol-ju, teria dado à luz o terceiro filho em fevereiro, mas não se sabe o sexo da criança. Ela é casada com Kim Jong-un desde 2009 e, no ano passado, havia boatos de uma provável gravidez, já que ficou afastada dos compromissos públicos por seis meses.

Como a Coreia do Norte impede qualquer divulgação de informações sobre o governo, a agência de inteligência de Seul (NIS) acredita que o casal tenha outros dois filhos, nascidos em 2010 e 2014.

Durante uma visita a Pyongyang há quatro anos, o ex-jogador da NBA Dennis Rodman identificou a segunda filha do líder norte-coreano, pegando o bebê no colo e exaltou as "qualidades de bom pai" de Kim Jong-un. Com isso, foi possível descobrir que a criança é uma menina e se chama Ju-ae. (ANSA)