Muro de Trump traz desafios "complexos", diz secretário do Interior

Os desafios geográficos e físicos, como o rio Grande e animais ameaçados, tornam difícil construir o "grande, belo muro" que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende colocar na fronteira com o México, disse nesta quarta-feira o secretário do Interior americano, Ryan Zinke. A construção do muro é "complexa em algumas áreas", como no parque nacional Big Bend e ao longo do rio, que corre por quase a metade dos 3.200 quilômetros de fronteira, disse Zinke.

Centenas de espécies de animais vivem dentro de uma área de cerca de 50 quilômetros da fronteira, entre elas jaguares e lobos cinzas mexicanos ameaçados. O governo Trump deve relaxar proteções aos jaguares, que vivem no norte do México e em partes do sudoeste dos EUA, para facilitar a construção do muro.

O Departamento de Segurança Interna é responsável pela construção do muro, mas Zinke disse que o Departamento do Interior terá papel crucial. "No fim das contas o que é importante é a segurança americana e garantir que tenhamos uma fronteira", disse Zinke a repórteres. "Sem uma fronteira uma nação não pode existir", comentou.