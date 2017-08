Duas mulheres vestidas de freiras tentaram roubar um banco na cidade de Tannersville, no Estado americano da Pensilvânia, segundo a polícia.

As autoridades afirmaram que as mulheres entraram no Citizens Bank na segunda-feira (28) e uma delas sacou uma arma, pedindo dinheiro a um dos caixas. Mas elas acabaram deixando o banco sem levar nada.

As mulheres estavam usando hábito e véu, e uma delas tinha óculos escuros. O FBI, polícia federal dos EUA, está investigando o caso.