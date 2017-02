Mulheres com câncer de mama desfilam na Semana de Moda de NY

Mais de uma dúzia de sobreviventes de câncer de mama desfilaram de lingerie na Semana de Moda de Nova York, no domingo (12). Com punhos cerrados e cicatrizes cirúrgicas à mostra, as mulheres caminharam por uma das passarelas mais badaladas da moda internacional com as peças da marca AnaOno Intimates.

"Eu me senti muito poderosa porque estou cansada de sentir vergonha de ter câncer e não ter seios como uma mulher", bradou, depois da apresentação, a professora Chiaro D'Agostino, de 45 anos, diagnosticada com a doença no ano passado. "Se eu tenho mamilos ou seios ou não, eu sou uma mulher".

A própria Dana Donofree, designer e fundadora da Anaono, perdeu ambos os seios, aos 27 anos, no tratamento do câncer de mama. Ela lançou a grife após a cirurgia reconstrutiva, quando percebeu que a lingerie tradicional não se encaixava ao seu corpo.

A marca visa arrecadar fundos para apoiar pacientes com a doença, que mata 40 mil pessoas por ano só nos Estados Unidos. O lucro com a venda do projeto será revertido à entidade #Cancerland, que cuida das vítimas do câncer de mama.