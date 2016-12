Mulher vende testes de gravidez positivos na internet para pagar a faculdade

Uma mulher encontrou uma forma polêmica de juntar dinheiro para seus estudos: grávida de 6 meses, ela está vendendo pela internet testes de gravidez positivos.

Cada teste de gravidez custa U$S 30,00, cerca de 100 reais. Ela também costuma comercializar urina para mulheres que prefiram levar o conteúdo para testes de laboratório. O caso, que ocorreu na Flórida, foi denunciado pelo canal de TV CBS.

Uma repórter contatou a estudante, que não foi identificada. A jovem contou que muitas pessoas viajam de lugares distantes para comprarem os testes e que algumas mulheres fazem isso para brincar com os companheiros ou mesmo para pressioná-los para um casamento.

Ela, no entanto, informou que não costuma perguntar o que as pessoas pretendem fazer com os testes vendidos e que apenas precisa do dinheiro para pagar por um diploma.

O caso está sendo investigado.