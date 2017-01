Mulher vai presa após esfaquear namorado que comeu todas as batatas fritas do jantar

Durante uma noite de bebedeira na casa de amigos, Diane Clayton, de 34 anos, e Simon Hill tomaram alguns drinks, quando a mulher percebeu que o namorado havia comido toda a batata frita e o feriu com uma faca de cozinha. O caso aconteceu na Inglaterra. As informações são do site Mirror.

De acordo com a promotora, Parveen Akhtar, testemunhas viram Diane dando um tapa na cara de Simon antes de ir pegar uma faca na cozinha e o ferir no ombro. Após o ataque, o casal chegou a ir embora junto, mas o homem retornou logo depois, dizendo temer por sua segurança. Na manhã do dia seguinte, Diane voltou ao local e o atacou novamente.

Uma audiência sobre o caso foi realizada esta semana, Diane admitiu a lesão corporal e foi condenada a passar 26 semanas na prisão.

A defensoria contou que a vítima se recusou a cooperar ou dar qualquer declaração à polícia, alegando que tinha problemas mentais.