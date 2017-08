Mulher tenta entrar em evento com vodca escondida em sanduíche

Uma mulher escondeu uma garrafa de vodca dentro de um sanduíche na Inglaterra. A ideia era entrar em um hipódromo da cidade de Rolleston com a bebida alcoólica, que é proibida no local.

A tentativa, no entanto, foi frustrada. Ela acabou descoberta pelos seguranças do evento.

A página oficial da Southwell Racecourse, corrida de cavalos que acontecia no local, publicou uma imagem do sanduíche: pão, salame e a garrafa de 350 ml de vodca como recheio.

“Isso foi detectado pela segurança ontem. Não adianta esconder. Nós vamos achar”, escreveu o perfil do evento no Twitter.

De acordo com o jornal Telegraph, os seguranças desconfiaram pelo peso do sanduíche, que estava acima do normal.

"Costumamos confiscar o álcool e destruí-lo, mas nesta ocasião, ficamos impressionados pela criatividade da senhora, então decidimos que ela poderia levar a garrafa depois que as corridas terminassem", revelou um porta-voz do evento.