"Mulher tem que ganhar menos porque é menos inteligente", diz deputado; veja vídeo

Durante um debate sobre a diferença salarial entre homens e mulheres na Europa, o deputado polonês Janusz Korwin-Mikke, de 74 anos, deixou o Parlamento Europeu horrorizado ao afirmar que "as mulheres devem ganhar menos porque são mais fracas, menores e menos inteligentes". "Elas devem ganhar menos. Isso é tudo", concluiu. As informações são do G1.

A eurodeputada socialista espanhola Iratxe García retrucou em seguida: "Segundo as suas teorias, eu não deveria ter o direito de estar aqui como deputada. Sei que o magoa e o preocupa que hoje as mulheres possam representar os cidadãos em igualdade de condições com você. Estou aqui para defender as mulheres europeias de homens como você." Ainda de acordo com a publicação, o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, abriu uma investigação.

Veja abaixo o vídeo do caso: