Mulher se veste de homem para acompanhar o filho em festa para pais na escola

O amor de mãe é realmente algo sem limites. Uma mãe se fantasiou de “pai” para que seu filho de 12 anos não se sentisse abandonado na festa de dia dos pais na escola. Quando chegou com o filho na porta do colégio, a mãe, Yevette Vasquez, percebeu que seu filho estava triste com a ausência do pai. Nesse instante, Yevette deu meia volta com o carro e voltou para casa e mudou o figurino. As informações são do site “Huffington Post”.

O garoto ajudou a mãe com a transformação. Yevette providenciou um bigode, vestiu roupas masculinas e colocou chapéu para ir ao café da manhã preparado para os pequenos e seus pais. As informações são do site “Huffington Post”.

A mulher contou ao canal de TV “Fox4”, que ficou apreensiva com a ideia, mas agora está recebendo muitas reações positivas, com várias declarações de carinho nas redes sociais.

“A maior parte dos pais achou realmente legal. Eles acharam que foi uma maneira de dar apoio e que foi muito fofo. Mesmo assim, senti que alguns não ficaram confortáveis”, disse à CNN.

A mãe ainda disse, que queria ter pensado nisso antes para que seu filho nunca tivesse ficado de fora da festa. “Eu via aquele olhar triste do meu filho e não queria aquilo”, completou.