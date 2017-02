Mulher perde 82 kg depois de vencer um câncer e vira coach de nutrição e fitness

Conhecida como Fitmiss Bliss, a americana Courtney Bliss emagreceu 82 kg após vencer um câncer no útero em 2015 e hoje está com seus 56 kg distribuídos em 1,75 m. Com um estilo de vida mais saudável, Bliss agora é coach de nutrição e fitness e conta com 99,4 mil seguidores no Instagram.

Mesmo após vencer o câncer, ela ainda pesava 138 kg e sofria de hipertensão e pré-diabetes. A jovem então resolveu se submeter a uma cirurgia bariátrica, mas seu plano de saúde não cobria esse tipo de procedimento e ela teve que viajar para o México. "Em 14 meses, eu me dediquei a muitas pesquisas sobre nutrição, vida fitness e bem-estar do corpo inteiro, e fiquei animada para compartilhar os resultados", escreveu em sua página na internet.

"Eu acabei me especializando em nutrição bariátrica e aptidão para pacientes desta cirurgia. Minha paixão é capacitar as mulheres a tomar conta de sua saúde e de seus corpos através das maravilhas da boa alimentação".

Veja abaixo as fotos do antes e depois de Courtney Bliss.