Mulher fica deformada após erro em aplicação de Botox

Uma mulher de 54 anos viu sua vida virar um pesadelo após ser vítima de erro médico durante um procedimento de preenchimento na testa e bochechas.

A americana Carol Bryan começou a fazer intervenções estéticas no rosto quando tinha 30 anos e os retoques de aplicação de Botox já faziam parte do seu cotidiano. Até que um médico recomendou que Carol realizasse mais um procedimento, alegando que a mulher teria "perda de volume” em algumas partes do rosto. Acostumada, a americana não imaginava o que iria acontecer depois das aplicações.

Semanas após o tratamento estético, partes do rosto da mulher começaram a inchar intensamente, evidenciando que algo estava errado. "Meu rosto estava explodindo e minha testa começou a se projetar como um alienígena. Eles me fizeram ficar muito desfigurada. Eu não me sentia confortável em sair em público. Eu me senti como um monstro”, contou Carol durante entrevista ao programa "The Doctors", da CBS.

Mesmo após realizar uma cirurgia corretiva e reconstrutiva, a mulher viveu por seis anos com pavor de sair de casa sem cobrir todo o rosto. “Eu vestia chapéus, lenços e óculos escuros o tempo todo, torcendo para que um dia eu finalmente pudesse olhar no espelho de novo e me reconhecer", lembrou a vítima.

Recuperada do trauma, a Carol Bryan assumiu uma instituição que atua no auxílio a pessoas com deformidades. Segundo ela, sua experiência não foi à toa. "Eu estou trabalhando incansavelmente para não deixar que isso ocorra a mais ninguém", disse ao encerrar a entrevista.

Veja o antes e depois de Carol Bryan nas fotos abaixo. Cuidado, imagens fortes.