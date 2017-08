Mulher 'espia' mensagens de passageiro no celular e impede estupro de crianças

Em apenas duas horas de voo, uma mulher conseguiu ler as mensagens do celular do passageiro ao lado e descobriu que ele estava planejando molestar duas crianças. O caso aconteceu no avião que saiu de Seattle com destino a San Jose, na Califórnia.

Segundo o jornal Extra, Michael Kellar, de 56 anos estava conversando com a babá das crianças, Gail Burnworth, de 50 anos, para que ela permitisse as relações sexuais com as crianças assim que ele pousasse na cidade. A professora, sentada na poltrona ao lado, acompanhou a troca de mensagens, uma vez que o suspeito usava um celular com tela grande.

Antes de chegarem ao destino, a passageira alertou a tripulação sobre o caso, que foi repassado às autoridades.

Os policias identificaram duas crianças, de 5 e 7 anos, como vítimas em potencial de Kellar e da babá, que foram presos. O aviso da passageira, segundo o chefe da investigação, evitou que o abuso ocorresse e se perpetuasse.

Em depoimento, de acordo com informações, o acusado argumentou que era apenas uma brincadeira, uma fantasia sexual, e deixou os agentes olharem seu celular.

A Polícia de San José e o FBI informaram que Kellar vai responder por tentativa de moléstia de crianças e solicitação de crime sexual, de acordo com as leis vigentes na Califórnia. Já Gail foi acusada de exploração sexual de menor e de negociação de conduta explícita sexual com menores envolvidos.