Mulher engravida enquanto usava DIU e posta foto do filho segurando o dispositivo

Uma foto compartilhada por uma mãe nas redes sociais vem causando muito debate entre as mulheres. A americana Lucy Hellein postou uma foto do seu bebê recém-nascido segurando o dispositivo intrauterino (DIU) que usava quando engravidou. “Mirena falhou”, escreveu a mãe do pequeno Dexter.

Ela deu a luz no último dia 27 de abril e o vencimento do método contraceptivo era dia 4 de maio de 2017.

Lucy esclareceu que o filho não nasceu segurando o DIU, o método contraceptivo foi encontrado após o parto, atrás da placenta. Ela produziu a fotografia para alertar a falha do método.

Feito de plástico, o DIU tem a forma de um pequeno T e é inserido por um médico dentro do útero, justamente para impedir gravidez. Essa versão hormonal é também chamada de SIU (sistema intrauterino) e um dos mais famosos deste tipo é o Mirena, a marca usada pela mãe americana.

De acordo com o ginecologista e obstetra Elvio Floresti Junior, durante a aplicação do dispositivo pode ter ocorrido algum erro no posicionamento que afetou a eficácia da proteção contraceptiva. Ainda de acordo com o médico, a taxa de falha registrada fica entre 0,2% e 0,3% no período de um ano.

A postagem da Lucy Hellein teve quase 60 mil compartilhamentos.