Mulher encontra assassinos da filha e é morta pelo mesmo bando

A empresária Miriam Rodríguez foi morta a tiros dentro de casa na cidade de San Fernando, no México, na quarta-feira (10), data em que se comemora o Dia das Mães no País. Ela era conhecida por ter investigado com sucesso o sequestro, em 2012, e assassinato da filha Karen Alejandra pelo Los Zetas, cartel de drogas local.

Rodríguez conseguiu, por conta própria, encontrar os restos mortais da filha em uma vala clandestina em 2014, dois anos após o sequestro. As informações que passou à polícia permitiram que os membros da quadrilha fossem presos.

Em março deste ano, no entanto, um deles fugiu da cadeia. De acordo com colegas de Rodríguez, ela começou a receber ameaças e chegou a pedir proteção policial, mas foi ignorada.

Rodríguez também ficou conhecida por frustrar uma tentativa do Los Zetas de sequestrar seu marido. Ela perseguiu os integrantes da quadrilha de carro e, ao mesmo tempo, avisou a polícia, que conseguiu prendê-los.

Após o sequestro da filha, Rodríguez se tornou ativista e teve papel-chave na criação de uma rede nacional de famílias em busca de parentes desaparecidos em decorrência do crime organizado, do tráfico de drogas e da corrupção que assola as instituições do País.

O assassinato de Rodríguez gerou indignação no México e repúdio de organizações internacionais de direitos humanos. Segundo a Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH), o crime "confirma o fracasso das autoridades em garantir a segurança e prevenir violações dos direitos humanos daqueles que lutam por essa causa".

A comissão solicitou medidas cautelares para a família de Rodríguez e membros do grupo que ela liderava. Em comunicado, o grupo afirma que Rodríguez pediu proteção a diversas instâncias de poder em Tamaulipas, como o Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública e o governo do Estado.