Mulher compra rifa de R$ 8 e ganha mansão de R$ 3,4 milhões

Marie Segar ganhou, recentemente, uma mansão de 845 mil libras (R$ 3,4 milhões) em uma rifa. O caso ocorreu na Inglaterra depois que o dono da propriedade, o então design gráfico Dunstan Low, ter decidido mudar de estratégia para vender sua casa.

Segundo a BBC, o imóvel já foi usado temporariamente como hospital durante a Segunda Guerra Mundial e, mais recentemente, como um hotel de luxo. A mansão está localizada no meio de um vale e tem seis quartos, um salão de festas, um refeitório com uma sala de cinema acoplada, amplos jardins e um estacionamento onde cabem seis automóveis.

Dunstan e sua família tentavam vender o imóvel por 845 mil libras, mas enfrentaram dificuldades. "Estávamos tentando conseguir o preço que havíamos fixado e a forma de consegui-lo foi vendendo 500 mil bilhetes de 2 libras", explicou à BBC. O último dia para participar do sorteio foi 1º de agosto.

Marie Segar, que foi a ganhadora, comprou cerca de 20 bilhetes. No total, Dunstan arrecadou 900 mil libras com as rifas e vai doar cerca de 30 mil a um hospital local.