Mulher afirma ter queimado seios após colocar celular no sutiã

Uma mulher afirma que o celular Samsung Galaxy 7 foi responsável por uma queimadura em seus seios. Georgie Tufnail, de 31 anos, da Inglaterra, contou em suas redes sociais que teria usado o sutiã como suporte do celular e também do fone de ouvido.

Ao perceber que o aparelho de telefone estava com temperatura acima do normal, ela resolveu retirar os dispositivos presos ao seu corpo por meio da roupa íntima. Foi, então, quando ela percebeu que no local onde estava o fone de ouvido havia surgido o ferimento.

Segundo o jornal “The Sun”, Georgie pagou 500 libras pelo aparelho – por volta de R$ 2,5 mil. “A primeira pergunta que meu médico fez foi ‘é um Samsung?’. Eu não fazia ideia dos problemas. Eu quero apenas alertar as pessoas a não manter os celulares no sutiã”, contou ao jornal.

Apesar de ser de pequena extensão, Georgie terá que fazer uso de antibióticos. uma vez que a ferida apresentou sinais de infecção logo nos primeiros instantes.