Mulher é indenizada após 'perder a virgindade' durante exame

Uma mulher, de 29 anos, ganhou uma indenização de cerca de R$ 2.500 após entrar na justiça alegando que havia perdido a virgindade durante um exame de rotina. O caso aconteceu em Novosibirsk, Rússia.

Segudo informações, durante o procedimento, a paciente disse que sentiu dores e viu sangue na luva da médica. Após procurar outro profissional ela foi informada que o hímen tinha sido parcialmente rompido.

De acordo com o "Siberian Times", a mulher, que é cristã devota, e o noivo, acreditavam que era dever dela se casar virgem e por causa do rompimento, o noivado acabou. A mulher, então, decidiu entrar na justiça. "Estes são os meus princípios e eu queria ficar com eles", disse à reportagem.

Inicialmente, a advogada da paciente pediu o equivalente a R$ 110 mil de indenização, mas o valor ficou em cerca de R$ 2.500.

De acordo com a reportagem, a médica foi demitida após o incidente.