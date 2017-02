Mulher é condenada por torturar ex-namorada do irmão por mais de um ano

O Reino Unido está chocado com a crueldade de Mandy Leacock, 36 anos, presa e julgada após torturar a ex-namorada do irmão durante 14 meses.

De acordo com a corte de Maida Vale, o irmão de Mandy teve um breve relacionamento com a jovem e depois do namoro, Mandy conseguiu, de algum modo ainda não esclarecido, com que a vítima se mudasse para sua casa.

Após a mudança, Mandy alimentava a moça com comida estragada retirada de latas de lixo, jogava água e alvejante na vítima e ainda arrancava seus cabelos. Ela também roubou o cartão de crédito da menina e gastou em compras.

“Mandy me fez de escrava. Eu fui humilhada. Fiquei acostumada a apanhar, por isso, não chorava. Não conseguia ter emoções”, contou a vítima ao tribunal. “Ela me deixa com fome. Nunca podia comer”, finalizou.

Segundo o juiz Stephen Robbins, qualquer pessoa que trate outro ser humano com tamanha crueldade deve ter uma pena longa. “Você a tratou como escrava, você bateu nela e arrancou os cabelos dela. Isso é um caso de crueldade persistente”, afirmou. Mandy ficará presa por quatro anos.