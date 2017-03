Motorista de Uber descobre que está sendo traída ao levar amante à casa do namorado

Uma motorista de Uber desabafou no Twitter após descobrir que estava sendo traída quando transportava a amante do seu namorado até a casa dele.

De acordo com os relatos, Msixella, como se identifica na rede, fazia o trajeto sem desconfiar do endereço e começou a conversar com a cliente. A motorista só estranhou ao se aproximar da casa do namorado e ver o carro dele estacionado. Segundo Msixella, o próprio homem aguardava a amante para ajudá-la a carregar as malas.

Ela relatou pelo microblog que o namorado teria inventado uma história para despistá-la. "Meu homem me contou que iria a Nova York visitar a mãe. Ela está no hospital. Ele fez a bagagem, e fiquei com ele ontem à noite", descreveu, e explicou que os dois seguiram caminhos diferentes pela manhã.

Ao chegar no local, as duas trocaram agressões, enquanto o namorado fugiu para o apartamento. Msixella acabou indo embora com as malas da outra no carro, mas devolveu mais tarde pois foi chamada pela polícia.

A história chega ao fim quando a motorista encerra dizendo: “Não estou mais com as bagagens dela. No entanto, ainda espero minha nota no Uber, espero que a água e o cabo auxiliar garantam minhas cinco estrelas. A propósito, estou solteira agora!”