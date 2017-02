Motorista cria grupo no WhatsApp para avisar horários de saída de ônibus aos passageiros

Com intuito de ajudar os passageiros, o motorista de ônibus Michel Costa, em Niterói, no Rio de Janeiro, decidiu criar um grupo no Whatsapp para informar os horários do coletivo. O usuário Gabriël Coutinho expôs a iniciativa do motorista no Facebook, ganhando repercussão imediata.

Segundo Gabriel, o motorista entrega um pedacinho de papel e uma caneta para os usuários colocarem seus números de telefone, sendo adicionados ao grupo. De acordo com a postagem, Michel divulga a hora em que sai do ponto inicial da viagem e a de sua chegada ao ponto final. Ele também exerce a função de cobrador do veículo e dirige sem ar-condicionado.

A postagem já atingiu mais de 6 mil curtidas e quase 1,3 mil compartilhamentos. Ele ainda ressalta que Michel, por conta do grupo, sabe o nome de todos os passageiros recorrentes do ônibus, sempre dando bom dia ou boa tarde.