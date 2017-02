Motorista brinca com cão ao dirigir e bate em carro da polícia

Uma motorista de 23 anos bateu em um carro da polícia depois que se distraiu com seu cachorro, que estava no banco do carona, na cidade de Farmington, Utah, nos EUA.

De acordo com o Uol, quem dirigia o veículo atingido era o chefe de polícia local, Dave Passmore. Ele afirma que estava andando lentamente quando viu o carro da faixa ao lado vir em sua direção, entrando na contramão sem reduzir a velocidade.

"Fiquei esperando que ela endireitasse a direção e voltasse para a faixa correta. Não entendi porque ela estava entrando na contramão, fiquei confuso", disse.

Ainda de acordo com a publicação, a motorista estava a cerca de 50 km/h e pediu desculpas assim que saiu do carro. Ninguém ficou ferido no acidente, mas a polícia local usou o caso de exemplo para chamar atenção de motoristas distraídos.

Em um post com as imagens no Facebook (veja aqui), as autoridades completaram que sua vida depende da atenção que você dá a direção, a distração pode ser o pior erro da vida de um motorista.