Mortes por enchentes na Colômbia sobem para 154; Brasil manifesta pesar

Atualizada às 19h03 - 01/04/2017

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, afirmou nesta tarde que aumentou para 154 o número de mortos pela avalanche de água e pedras causada pelo transbordamento de três rios, que destruiu vários bairros da cidade de Mocoa, capital do departamento de Putumayo. A informação é da Agência EFE.

O incidente também deixou 200 feridos, segundo Santos, que chegou à cidade nesta manhã para supervisionar as operações de socorro após a tragédia causada por fortes chuvas que transbordaram os rios Mocoa, Sangoyaco e Mulatos ontem (31).

Santos disse que "infelizmente é possível que o número de vítimas aumente" porque há muitos desaparecidos, embora não tenha divulgado nenhum número a respeito.

"Ainda não temos (o número de desaparecidos), mas a rapidez com que cresceu o número de mortos foi impressionante. Isso parte o coração, por isso o que estamos fazendo é ir a essas famílias para dizer que estamos aqui", acrescentou Santos.

Perguntado se é possível descartar uma nova avalanche, Santos disse que não seria responsável negar essa possibilidade, mas afirmou que "as chuvas não vão ser tão intensas como ontem (sexta-feira)", o que limita a chance de ocorrer uma nova catástrofe. "Fazia mais de 25 anos que não chovia de forma tão intensa, são fenômenos que se repetem a cada muito tempo", acrescentou o governante, que pediu calma à população.

Santos comentou que há dez crianças em Mocoa sob os cuidados do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF) que ainda não encontraram suas famílias e se encontram na sede da entidade, onde recebem atendimento.

O governante atribuiu a catástrofe, que qualificou como "produto da natureza", à mudança climática e destacou que na sexta-feira choveu em Mocoa cerca de 45% do que normalmente chove em um mês.

Além disso, detalhou que a metade do departamento está sem luz, por isso as autoridades disponibilizaram uma série de geradores para que haja acesso à energia.

Brasil manifesta pesar

O Itamaraty emitiu hoje (1º) nota de pesar pelas consequências das fortes chuvas que atingiram a região sul da Colômbia. Na nota, o governo brasileiro “manifesta profundo pesar pelas perdas humanas e materiais” ocasionadas pelas enchentes e deslizamentos de terra e se solidariza com as famílias das vítimas, o governo e o povo colombiano. (Com informações da Agência EFE)