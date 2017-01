Morador de rua devolve terno de R$ 560 e é recompensado com R$ 25 mil

A noite de véspera de natal trouxe uma surpresa para o morador de rua Gary, que ganhou uma bela recompensa pela sua honestidade. O homem encontrou uma sacola com um terno de valor aproximado de R$560 e foi até a loja devolver a mercadoria. O caso aconteceu na cidade de Liverpool, Inglaterra.

Segundo o site inglês Mirror, Gary chegou a loja desesperado dizendo aos vendedores que o dono do terno iria precisar da roupa para uma ocasião especial.

O gerente do estabelecimento buscou o telefone do cliente e o avisou para voltar a loja buscar suas compras. Lewis Roberts, que perdeu a sacola, foi buscar os itens e recebeu tudo das mãos de Gary.

Ainda surpreso com o ato de honestidade do morador de rua, Lewis fez questão de compartilhar a sua história com os amigos em uma publicação no Facebook. A partir daí, Gary recebeu inúmeras ofertas de emprego e ajuda financeira.

Darren Galvin foi uma das 50 mil pessoas que se comoveram com o caso e criou uma página no site de vaquinha virtual GoFundMe, para ajudar o sem teto. A principio, a campanha era para arrecadar 2 mil libras, mas em apenas cinco dias, foi arrecadado o triplo. Algo em torno de R$25 mil reais.

A loja de ternos também se comoveu e deu a Gary um casaco para passar o inverno, além de um terno para usar em suas futuras entrevistas de emprego.