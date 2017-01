Momento fofo do dia: Panda posa ao lado de turista para foto e registro viraliza

O panda Meng Meng caiu nas graças dos internautas com duas fotos pra lá de fofas. Uma turista estava no zoológico de Chegdu, na China, e queria fazer uma foto com o panda, quando foi surpreendida pela ajuda do próprio.

O animal então se sentou em um banco ao lado da chinesa e ainda guiou a mão da mulher com o pau de selfie para que a imagem ficasse em um ângulo melhor.

Depois do registro, a turista publicou as fotos na rede social chinesa Weibo e fez a alegria dos internautas.

Vale lembrar que nesse zoológico, os turistas podem se aproximar dos pandas e tirar fotos com eles, mas essa ajuda de Meng Meng foi inédita.