Modelo flagrada roubando ganha liberdade condicional por ser uma 'mulher muito talentosa'

O juiz Grant McCrostie, do tribunal de Westminster, na Inglaterra, decidiu dar uma segunda chance para a modelo Natalia Sikorska, de 28 anos.

A russa teria sido flagrada tentando roubar roupas de grife da famosa loja de departamento britânica Harrods. Na última quinta-feira (3), Sikorska ganhou uma pena de 12 meses de liberdade condicional depois da determinação do juiz, que alegou que ela “é uma mulher muito talentosa” e por isso "mereceria uma segunda chance".

“Você vai ter outra chance, não a desperdice e fique longe de problemas", afirmou McCrostie em sua decisão.

No julgamento, o magistrado entendeu que ela era uma estudante de administração, “recém-chegada”, com vaga na Universidade de Westminster, portanto optou por uma pena mais leve. Sikorska agradeceu o juiz e pagou pouco mais de R$ 350 para as despesas legais.

Segundo o G1, a modelo chegou no Reino Unido no ano passado e trabalhou para marcas famosas como Saint Laurent Paris, Globe Trotter e Hugo Boss.