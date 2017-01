Militar americano e menina de 8 anos morrem na primeira ação de combate ao terrorismo de Trump

Um militar norte-americano e uma criança foram mortos no primeiro ataque antiterrorista em solo estrangeiro autorizado pelo novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com o jornal The New York Times, a operação aconteceu durante a madrugada de domingo (29) no centro do Iémen.

O homem morto fazia parte da Marinha americana e atuavam na ação. Identificado como William 'Ryan' Owens, de 36 anos, foi atingido durante uma troca de tiros. A segunda vítima, uma menina de oito anos conhecida como Nora, era filha de um líder da Al-Qaeda que também foi morto. As identidades das vítimas foram reveladas pelo jornal Mirror.

O alvo era um edifício que as autoridades dos Estados Unidos acreditavam abrigar jihadistas. Com base nesta informação, o Presidente Donald Trump autorizou a investida terrestre contra os alvos. O combate entre os militares norte-americanos e os militantes da Al Qaeda teria durado cerca de uma hora.

Ainda durante a mesma operação, um avião militar enviado para o local foi atacado e teve de ter aterrar de emergência, deixando mais militares feridos.

De acordo com a Agence France Presse (AFP), trinta pessoas identificadas como membros da organização terrorista foram mortas neste ataque, incluindo três líderes locais do grupo extremista.