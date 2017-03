Milionário doa sua fortuna após acidente quase fatal com Ferrari

O sírio Mazzi Dumato, de 38 anos, decidiu mudar radicalmente seu estilo de vida após se envolver em um acidente com sua Ferrari recém comprada.

Criado entre o Brasil e Dubai, ele ficou milionário com empreendimentos tecnológicos. Dumato vivia no luxo quando dormiu ao volante e sofreu um acidente quase fatal. Após a experiência, ele desistiu da fortuna para se dedicar à filantropia.

"Um ano depois que eu deixei Dubai eu estava em um clube no Brasil e ouvi essa mulher falando sobre a África. Milena era voluntária no Congo depois de ter sofrido com Leucemia. Eu me encontrei com ela e agora é minha esposa e quem me inspirou tremendamente", explicou.

Dumato passou por momentos complicados quando Milena foi novamente diagnosticada com câncer. Ele decidiu, então, doar três milhões de libras, o equivalente a quase R$ 12 milhões, apenas para caridade e para a própria família.

"Basicamente eu doei todo o meu dinheiro. Eu gastei cerca de um milhão em uma propriedade e os outros dois milhões foram para a conta do tratamento de câncer da minha mulher e para o tumor no cérebro do irmão dela, que ainda está se tratando no hospital", disse.

O dinheiro foi investido em um centro de tratamento e prevenção de câncer em Florianópolis (SC). Segundo Dumato, o centro deve ficar pronto até o fim do ano. "Colocamos várias camas, além de oferecermos café da manhã, almoço e jantar para as famílias dos pacientes. A intenção é que 50% do lucro do estabelecimento seja usado para garantir o tratamento das pessoas que não podem pagar", informou.

Atualmente no Peru, Dumato abriu uma loja onde vende cristais, medicamentos naturais e roupas orgânicas para diversas partes do mundo.