Milagre de 627 anos da Igreja Católica não se repete e prenuncia catástrofe para 2017

O milagre de são Januário ocorre comumente em três datas anuais, sendo uma delas o dia 16 de dezembro. Nestes dias o sangue seco do santo armazenado em uma relíquia se liquefaz. A tradição já existe há 627 anos.

No último dia 16, no entanto, o milagre não ocorreu. E, segundo a tradição católica, isso seria o prenúncio de um grande desastre para 2017. De acordo com o site O Globo, nos últimos 600 anos, foram poucas as vezes que o sangue não se liquefez. Em uma dessas ocasiões, em 1527, dezenas de milhares de pessoas morreram pela praga. Já em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial.

Ainda de acordo com O Globo, São Januário foi bispo da arquidiocese de Benevento que acabou condenado à morte em 305 por decapitação. Seu corpo e sua cabeça foram recolhidos por um senhor e levados para um local seguro, onde uma mulher encheu um frasco com seu sangue, que seria o que está guardado até hoje na relíquia.