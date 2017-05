Merkel tenta manter diálogo

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, em uma visita à Rússia ontem, disse que Berlim e Moscou devem manter diálogo apesar de desacordos, mas essas mesmas diferenças ofuscaram suas discussões com o presidente russo, Vladimir Putin. Em uma coletiva de imprensa após uma reunião no resort russo da cidade de Sochi, no Mar Negro, posicionamentos divergentes foram expostos sobre a...