Mercosul critica “intromissão”

Reunidos ontem, em Buenos Aires, os chanceleres do Brasil (Aloysio Nunes), Argentina (Susana Malcorra), Paraguai (Eladio Loizaga) e Uruguai (Rodolfo Nin Novoa) resolveram ativar a cláusula democrática com relação à Venezuela no Mercosul por conta da “falta de separação de poderes” e por terem diagnosticado uma “ruptura da ordem democrática” no governo de Nicolás Maduro. ...