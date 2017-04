Mercosul avalia expulsar Venezuela do bloco

Os quatro países fundadores do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) fazem hoje reunião extraordinária que, se dependesse só da opinião do chanceler brasileiro, Aloysio Nunes, terminaria com decisões drásticas a respeito da crise política na Venezuela -após o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), dominado pelo governo, ter assumido as funções da Assembleia Naci...