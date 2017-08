Menino troca pilhas do carrinho por o.bs e história viraliza

O pequeno Leo queria fazer seu brinquedo funcionar e, ao olhar dentro da bolsa da mãe, pegou aquilo que mais se parecia com uma pilha: absorventes íntimos.

Após colocar as novas “pilhas” no carrinho, no entanto, Leo teve uma triste surpresa e o brinquedo continuou não funcionando. Ele então levou o problema para a mãe dele, que levou um susto ao ver os absorventes no compartimento de energia do carrinho e começou a rir.

“Logo depois que vi, tive que explicar que não eram pilhas e que isso servia para a mamãe. Disse ainda que ele era muito esperto, mas que aquilo não ia fazer o brinquedo funcionar”, contou ao Daily Mail Austrália.

Heather Leroux, a mãe de Leo, compartilhou a história no Facebook e ela logo viralizou.