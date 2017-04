Menino de 8 anos aprende a dirigir com vídeos do YouTube e leva irmã ao Mc Donalds

Hoje em dia é possível aprender de tudo um pouco com ajuda da internet. Dessa vez, um menino de apenas 8 anos aprendeu a dirigir depois de assistir a um vídeo no YouTube.

Pronto para colocar o aprendizado em prática, o garoto roubou a chave do carro dos pais e levou a irmã mais nova, de 4 anos, para lanchar no Mc Donald’s, em East Palestine, Ohio, Estados Unidos.

De acordo com o Morning Journal de Ohio, a polícia foi notificada várias vezes por moradores da região de que havia uma criança conduzindo pela cidade.

O menino, segundo o texto, respeitou todos os semáforos e sinais de trânsito, além de ter chegado ao seu destino sem nenhum acidente. O percurso de 2,4 quilômetros é repleto de cruzamentos e curvas.

A princípio, os funcionários do drive-through do McDonald's acreditaram se tratar de uma pegadinha quando viram que só tinha as duas crianças no carro, mas depois acabaram chamando a polícia.

Questionado pelo policial, o menino respondeu naturalmente: "eu e a minha irmã queríamos muito comer um cheeseburger".

As crianças foram levadas à delegacia e nenhuma queixa foi registrada. Os pais estavam em casa, dormindo.