Menina de 2 anos morre enquanto brincava de dar comida para os patos

Ruby Tyers, uma menina de 2 anos, morreu ao cair dentro do rio enquanto brincava de dar comida para os patos. O acidente ocorreu no parque The Embankment, em Peterborough, na Inglaterra, no domingo (3) à tarde.

De acordo com o Mirror, a mãe de Ruby estava trabalhando a poucos metros da garotinha, cuidando de crianças com necessidades especiais. Haviam cerca de 500 pessoas no parque, que recebia uma feira. Testemunhas contaram que as pessoas demoraram um pouco para ver que a criança havia caído na água.

Quando a mãe de Ruby ouviu que havia uma menina dentro do rio, gritou desesperadamente por socorro. A pequena Ruby chegou a ser levada para o hospital, mas morreu na manhã desta segunda-feira (4).

A polícia disse que não havia circunstâncias suspeitas e descreveu a morte da criança como um "trágico acidente".