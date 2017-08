Menina de 10 anos estuprada por tio dá a luz a bebê após aborto ter sido negado pela Justiça

Os pais de uma menina de 10 anos que foi estuprada e deu à luz recentemente recusaram-se a ver o bebê recém-nascido da filha. A vítima, que não foi nomeada, também não viu o bebê que foi internado em uma unidade de terapia intensiva neonatal na Índia.

Segundo as autoridades, os pais disseram à menina que sua barriga estava grande por ter uma "pedra" na tentativa de protegê-la da "gravidade da situação" depois que ela foi violada por seu tio.

"Eles não queriam ouvir nada sobre o recém-nascido, nem o gênero nem o estado de saúde do bebê", contou um dos membros do comitê de bem-estar infantil do hospital ao Hindustan Times.

O pai da menina aparentemente achou difícil ficar na sala de parto enquanto sua filha estava em trabalho de parto. "Ele fez várias desculpas para sair do hospital por algum tempo, pois achava difícil enfrentar a situação. Nós lhe fornecemos todo o apoio e lhe dissemos, naquele momento, que a filha dele precisava do seu apoio mais do que tudo", disse um dos conselheiros do hospital.

Depois de reclamar de dores de estômago, a menina disse a sua mãe que seu tio a estuprou meia dúzia de vezes quando visitou a casa da família. Ele então foi preso e os pais, depois de descobrirem que a menina estava grávida, pediram uma petição ao tribunal por um aborto, informou o Indian Express.

O pedido foi negado depois que um tribunal distrital na cidade de Chandigarh, onde eles moram, decidiu que ela era muito jovem e sua gravidez estava muito adiantada para um aborto.

A menina estava grávida de 32 semanas quando o tribunal tomou sua decisão em um caso que chocou a Índia e fez manchetes em todo o mundo.