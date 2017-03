Menina de 10 anos é impedida de entrar em avião por estar vestida com legging

Uma menina de 10 teria sido impedida de embarcar em um voo no aeroporto de Denver, nos Estados Unidos, por estar vestida com calça legging. Uma mulher que diz ter testemunhado o caso relatou a história pelas redes sociais neste domingo (26), pedindo explicações à United Airlines. As informações são do jornal britânico Metro.

Segundo a mulher, Shannon Watts, os funcionários alegaram que a menina estaria vestida com roupa inapropriada, mas deixaram que o pai embarcasse usando bermudas. A família da criança teria sido instruída a trocar a roupa da garota, que colocou um vestido para ter a entrar no avião liberada.

Shannon relatou ainda que duas outras meninas foram impedidas de embarcar por estarem com roupas parecidas e não possuírem peças disponíveis na bolsa para fazer a troca.

Pelo Twitter, a empresa respondeu que “possui o direito de recusar o embarque de passageiros se eles não estiverem vestidos conforme o contrato”. Já no fim da tarde, a empresa afirmou que as passageiras foram barradas por “não estarem em conformidade com o código de vestimenta da companhia”.

A United Airlines tem sido alvo de críticas tanto pelo impedimento imposto às meninas quanto pelas respostas consideradas “automáticas” aos questionamentos feitos nas redes sociais.

Usuários das redes sociais perguntam, agora, porque bermudas em homens são permitidas e mulheres e crianças não podem usar leggings.