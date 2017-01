McDonald’s presenteia clientes com 10 mil garrafas do molho do Big Mac

Agora os apaixonados pelo “molho especial” ultrassecreto do sanduíche Big Mac vão poder tê-lo em casa. Na quinta-feira (26) as lojas McDonald’s dos Estados Unidos, vão distribuir de graça, 10 mil garrafas do molho especial, que é o grande segredo do preparo do famoso sanduíche.

Para ganhar, os clientes só precisam dizer ao atendente no balcão: “There’s a Big Mac for that”, que em tradução livre, quer dizer “Tem um Big Mac para isso”.

A promoção faz parte da campanha de lançamento de dois novos Big Macs lançados pela marca. A garrafa de número 10.001 será leiloada, com o dinheiro revertido para o Ronald McDonald House Charities.