Marido infiel culpa Uber pelo seu divórcio e exige indenização milionária

Um empresário processou a empresa Uber, acusando-a de ser responsável pela sua separação. Ele conta que uma falha de informática permitiu que sua mulher descobrisse os trajetos das suas viagens no aplicativo.

O marido infiel abriu o aplicativo no smartphone da sua esposa para solicitar um veículo. Ao fazer sair da sua conta no aplicativo, o smartphone de sua esposa continuou recebendo notificações da empresa sobre o trajeto dele.

O advogado de defesa afirma que o seu cliente foi vítima, pois ele havia selecionado a opção de desconectar-se, mas a tecnologia não funcionou e isso causou prejuízos a sua vida privada.

Na ação, a indenização exigida foi uma quantia de 45 milhões de euros, aproximadamente R$ 148 milhões. Segundo o jornal francês Le Figaro, o advogado foi questionado sobre o cálculo do montante solicitado, mas declarou que não podia "fazer nenhum comentário a respeito do valor ou da vida pessoal do seu cliente, que decidiu ser discreto e conservar o anonimato".