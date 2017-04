Marido e mulher morrem com 40 minutos de diferença após quase 70 anos de casamento

Casados por 69 anos, um casal morreu com menos de uma hora de diferença no último sábado (22), em Illinois, nos Estados Unidos. O marido segurava as mãos da mulher Teresa, de 89 anos, quando ela faleceu de Alzheimer. Após pouco mais de meia hora, Isaac Vatkin, de 91, também morreu de causa não revelada.

Familiares contaram ao jornal Daily Herald que ficaram comovidos ao saber que o casal permaneceu junto até o último minuto. Ainda de acordo com o jornal americano, Isaac e Teresa foram enterrados juntos.

Horas antes das mortes, os funcionários do hospital perceberam que os dois pacientes estavam com dificuldades de respirar e decidiram coloca-los lado a lado no mesmo quarto.

O casal se conheceu na Argentina e se mudaram para o subúrbio de Chicago em 1960. Tiveram três filhos e sempre mantiveram relação próxima com os netos.

Isaac era distribuidor de carne kosher e Teresa era dona de casa e manicure.