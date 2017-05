Manuscrito com história de pai de Harry Potter é roubado na Inglaterra

O roubo de um cartão-postal com 800 palavras manuscritas pela autora de Harry Potter, J.K. Rowling, foi à polícia britânica na última sexta-feira (12). A ação, conforme a polícia, ocorreu entre os dias 13 e 24 de abril.

O documento narra o encontro de Sirius Black e James, o pai de Harry, três anos antes do nascimento do protagonista da série de livros da autora. No texto, os dois jovens são encontrados por dois policiais furiosos no final de uma corrida de motocicleta de alta velocidade. Depois de uma conversa com as autoridades, os dois adolescentes fogem usando um toque de magia.

O manuscrito foi leiloado em 2008 e a renda foi doada à English PEN, uma organização que defende a liberdade de expressão. Na ocasião, o cartão foi vendido por 25 mil libras (32,1 mil no câmbio atual, cerca de R$ 130 mil).As autoridades solicitam apoio dos fãs para encontrar o documento.

We are asking #HarryPotter fans to help share our appeal after a rare Harry Potter prequel by @jk_rowling was stolen https://t.co/NLH79kAoLf — West Midlands Police (@WMPolice) 12 de maio de 2017

A saga de Harry Potter foi dividida em sete livros originais e teve mais de 450 milhões de cópias vendidas em todo o mundo em 79 idiomas. No cinema, a franquia arrecadou mais de US$ 7 bilhões em todo o mundo.

Sobre a ocorrência do assalto, os policiais informaram ainda que, além do manuscrito, também foram roubadas joias. As autoridades não disseram por qual razão o roubo só foi comunicado agora, quase três semanas depois de ocorrido.

A autora J.K. Rowling postou no Twitter um pedido para que as pessoas não comprem o material roubado. "Por favor, não compre isto se te oferecerem. Originalmente leiloado para @englishpen", escreveu.