Mais de 60 mil pessoas são evacuadas após descoberta de bomba da 2º Guerra

A polícia da Alemanha está evacuando uma parte da cidade de Frankfurt após as escavações de uma construção ter encontrado uma bomba da Segunda Guerra Mundial que estava enterrada. Esta é a maior evacuação já feita por causa de explosivos desde a guerra.



Mais de 60 mil residentes estão sendo evacuados em uma parte nobre da cidade (em que fica inclusive a sede do Bundesbank), na medida em que as autoridades se preparam para retirar a bomba, processo que deve ser feito amanhã. A bomba foi encontrada em uma construção perto da universidade de Goethe, no início da semana.



O chefe do departamento de incêndio de Frankfurt, Reinhard Ries , disse a jornalistas na sexta-feira que as autoridades acreditam que se trata de uma bomba HC 4000, o tipo que a força aérea britânica havia despejado na região durante a guerra - elas também são conhecidas como bombas "blockbuster".



Diante da enorme quantidade de bombas que foram enviadas para a Alemanha durante a guerra contra o regime nazista de Adolf Hitler, a descoberta de munições ainda não detonadas não é algo fora do normal. Entretanto, o tamanho desta bomba deixou autoridades preocupadas. Caso ela seja ativada, isso poderia destruir um quarteirão inteiro da cidade e danificar uma área muito maior.



"Essa bomba tem mais de 1,4 toneladas de explosivos", disse Ries. "Não são apenas os fragmentos que representam problema, mas toda a pressão que ela libera e que pode derrubar prédios em um raio de 100 metros", acrescentou.