Maioria já desaprova Macron por reformas

A maioria dos eleitores franceses está insatisfeita com a atuação de seu presidente, Emmanuel Macron – algo surpreendente para um político eleito por larga vantagem há menos de quatro meses. A pesquisa feita pelo instituto Ifop aponta que 57% do povo francês não aprova o governo. Para o presidente, que está no meio de uma série de agendas políticas em diversas capita...