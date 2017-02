Maioria dos britânicos agora aprova plano de May

O governo da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, tem pela primeira vez a aprovação da maioria da população para sua abordagem da separação da União Europeia, o chamado Brexit, como mostrou uma nova pesquisa ontem.A proporção do público que endossa os preparativos do governo para o Brexit foi de 53 por cento, disse a empresa de pesquisas ORB, um aumento de 15...