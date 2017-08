Maior asteroide já registrado pela Nasa a passar próximo da Terra chega nesta sexta

Um asteroide maciço com 4 quilômetros de largura fará um "encontro relativamente próximo" com a Terra no dia 1 de setembro.

Chamado de Florence, a enorme rocha espacial passará a 7 milhões de quilômetros de nosso planeta na sexta-feira — algo que seria cerca de 18 vezes a distância entre a Terra e a Lua.

De acordo com a Nasa, este é o mais próximo que um asteroide desse tamanho já passou perto da Terra desde que os registros foram iniciados pela agência espacial. Por isso, nesta semana os cientistas terão uma oportunidade sem precedentes para estudá-lo utilizando radares terrestres.

Ainda de acordo com os especialistas, o asteroide é grande o suficiente para acabar com a vida como a conhecemos caso a rocha atingisse a superfície da Terra, mas a Nasa afirma que isso não acontecerá esta semana.