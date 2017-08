Magnitude dos danos do Harvey no Texas é a 'maior de sempre', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde desta segunda-feira, que a magnitude dos danos da tempestade tropical Harvey no Texas é "a maior de sempre". O republicano irá fazer uma visita ao Estado nesta terça-feira, mas a cidade ainda não foi divulgada pela Casa Branca. Ele ainda deixou aberta a possibilidade de fazer uma segunda visita ao Texas no fim de semana ou ao Estado da Louisiana.



"Estou trabalhando com o Congresso para uma resposta aos danos causados pelo Harvey", disse o presidente em uma rápida conversa com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, ao lado do presidente da Finlândia, Sauli Niinisto. Os dois devem discutir temas como terrorismo, guerra no Afeganistão, Rússia e o Ártico, entre outros assuntos.



Niinisto disse a jornalistas, antes de deixar a Finlândia, que conversaria sobre o Mar Báltico com Trump. Outro assunto que pode estar na conversa com os dois são as relações comerciais entre os países. "Infelizmente, a Finlândia tem superávit com os EUA", disse o republicano.