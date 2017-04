Maduro defende decisão

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, defendeu a decisão da Suprema Corte do país de tirar os poderes do Congresso, que é comandado pela oposição. Em um discurso na TV estatal venezuelana, Maduro afirmou ontem que as instituições do país estão operando normalmente e que seus oponentes são “fascistas de direita” que tentam quebrar a ordem constitucional. Gover...